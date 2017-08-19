الثلاثاء.. ضمك يدخل تجربة الفتح

أبها ـ حسن ذيبان | Saturday, 19 August 2017 - 00:00 am

تقرر أن يدخل فريق ضمك الأول لكرة القدم، أولى مبارياته التجريبية الثلاثاء المقبل، مع فريق الفتح في الأحساء، وذلك خلال معسكره الإعدادي المقام حاليًا في مدينة الدمام.

ويجري الفريق تدريباته يوميًّا على فترتين صباحية ومسائية، بقيادة التونسي قيس الوزاغي.

من جهة ثانية، أعلن محمد الراشد مدير الفريق، أن هدفهم هذا الموسم الصعود إلى دوري الكبار.. وأوضح قائلاً: "دوري الدرجة الأولي صعب، ومستويات جميع الفرق متقاربة، ولا تستطيع تحديد هوية الصاعدين أو الهابطين حتى الجولات الأخيرة من المسابقة، وسنعمل جاهدين على نيل إحدى بطاقتي الصعود لهذا الموسم".

وأضاف: "هذه المرحلة نحتاج فيها إلى خوض العديد من اللقاءات، والشرقية يوجد بها عدد من الأندية المشاركة، سواء في دوري الأولى أو الثانية. وسيستمر المعسكر لمدة عشرة أيام، وينهي الفريق المعسكر يوم 30 من شهر ذي القعدة الجاري".