43 من حكام الدرجة الأولى يعسكرون في الطائف

الرياض ــ الرياضية | Saturday, 19 August 2017 - 15:26 pm

تقيم لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم معسكرًا إعداديًا للحكام المشاركين في إدارة مباريات دوري الدرجة الأولى للمحترفين، وذلك بمحافظة الطائف في الفترة 19 – 23 أغسطس 2017م، بمشاركة 19 حكم ساحة، و24 حكمًا مساعدًا.



وسيتضمن المعسكر شرحاً وافياً للتعديلات الأخيرة على قانون التحكيم وتفاصيلها، إضافةً إلى عدد من الحصص البدنية والتدريبات العملية واختبارات القانون.



ويحاضر في الدورة كل من " عبدالرحمن الزيد، عبدالمحسن الزويد، علي المطلق، وخليل جلال " ، في حين سيشرف على الحصص البدنية المدرب عبدالرحمن المالكي.



وتضم قائمة حكام الساحة الذين سينضمون للمعسكر كل من:



عبدالله العويدان، نايف المريخي، أحمد الطيار، فهد النواف، عبدالله الشهري، رائد الزهراني، خالد الجهني، محمد البريدي، حسن الحبيب، أحمد الرميخاني، مشاري المشاري، محمد الحربي، أحمد الشمري، ممدوح عسيري، تركي القحطاني، قاسم علي، مشاري العسيري، عبدالصمد بكري، ومحمد الشهري.



في حين تضم قائمة الحكام المساعدين للمعسكر كل من :



سلطان الشلوي، عبدالرحمن الأسمري، عبدالعزيز البريه، عثمان السلمان، محمد القرني، محمد العرمطي، عماد عسكر، محمد الغامدي، زين الشيخي، عبدالله العتيبي، ناصر الفايدي، حزام العمري، عادل شراحيلي، أحمد العتيق، محمد المطرودي، مشاري الفهيد، سامي العرفج، سلمان الحمد، أحمد القرني، علي جابر، سعد السبيعي، حسين البراهيم، علي العلي، ومحمد جعفر.