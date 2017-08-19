مانشستر يونايتد يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بخماسية في مرمى سوانسي

الفرنسية - الرياضية | Saturday, 19 August 2017 - 16:24 pm

عزز مانشستر يونايتد بدايته الرائعة في الموسم الحالي وحقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز ساحق4-0 على مضيفه سوانسي سيتي اليوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة الثانية من المسابقة.



وعزز مانشستر يونايتد موقعه في صدارة المسابقة بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي بنفس النتيجة حيث سبق له الفوز على ويستهام 4-0 في مطلع الأسبوع الماضي.



ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى ست نقاط وتجمد رصيد سوانسي سيتي عند نقطة واحدة.



وحسم مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله إيريك بايلي عند الدقيقة 45 بعد صمود رائع من أصحاب الأرض لم يكسره مانشستر إلا في الدقيقة الأخيرة من الشوط.



وفي الشوط الثاني ، عاد سوانسي سيتي لصموده وفشل مانشستر يونايتد في هز الشباك مجددا حتى جاءت الدقيقة 80 لتشهد بداية الطوفان من الفريق الضيف حيث سجل البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني للفريق، وأضاف الفرنسيان بول بوجبا وأنتوني مارسيال الهدفين الآخرين لمانشستر في الدقيقتين 82 و84 ليغرق الفريق مضيفه في غضون خمس دقائق.