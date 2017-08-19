9 رياضيين من بريطانيا يؤدون مناسك الحج

الرياض - الرياضية | Saturday, 19 August 2017 - 17:06 pm

بدعم من الهيئة العامة للرياضة ومبادرة من مؤسسة شباب خير أمة للاعمال التطوعية ممثلة بمجموعة دراجي السعودية، تم استقبال 9 بريطانيين مسلمين وصلوا إلى السعودية، بعد أن قطعوا أكثر من 3 آلاف كم على دراجاتهم الهوائية خلال ستة أسابيع، ابتداؤها من العاصمة البريطانية لندن، مرورا بفرنسا ثم سويسرا وايطاليا واليونان ومصر وختاماً السعودية بهدف أداء فريضة الحج ونقل صورة حسنه للدين الاسلامي دين السلام والتسامح بين دول أوروبا أثناء عبورهم بالدراجات الهوائية.



وقد تم إعداد برنامجاً خاصا بسير رحلة الدراجين بعد تنسيق كبير من الهيئة العامة للرياضة وعدد من الجهات الحكومية بمشاركة مجموعة دراجي السعودية حيث سيتم اكمال الرحلة من المدينة المنورة حتى مكة المكرمة



من المنتظر أن يكمل الحجاج البريطانيين رحلتهم بالدراجات يوم السبت 27 ذو القعدة من جدة إلى المدينة لختام جولتهم استعدادا لمناسك الحج.