1300 تذكرة مجانية لجماهير الفيحاء في مواجهة الاتحاد

المجمعة - محمد السناني | Saturday, 19 August 2017 - 17:42 pm

قدم عدد من شرفيي ومحبي نادي الفيحاء 1300 تذكرة مجانية لجماهير الفيحاء وسط استعدادات وتجهيزات كبيرة يجريها مجلس الجمهور الفيحاوي لتنظيم المدرج الذي من المتوقع أن يكتظ بالجماهير التي ينتظر حضورها في أولى مواجهات الفيحاء في دوري المحترفين السعودي على أرضه وبين جماهيره بعد صعوده الأول للدوري، والتي ستكون اليوم السبت أمام الاتحاد على ملعب مدينة الملك سلمان بالمجمعة.



وكانت مؤسسة آفاق سدير أول من أعلنت عن تبرعها ب١٠٠ تذكرة مجانية، ليتبعها طارق الرميح عضو شرف النادي بمساهمته ب٢٠٠ تذكرة، وقدم كل من خالد الدهش وخالد المحارب عضوا شرف النادي عدد ١٠٠ تذكرة لكل منهما، لتلحق بهم محطات ونقليات الشلهوب ومحلات المثالي للرياضة بعدد ١٠٠ تذكرة لكل منهما، وينضم لهم أخيراً خالد المطيري عضو شرف النادي بتقديمه ١٠٠ تذكرة وناصر العبيد عضو الشرف بتقديمه ٢٠٠ تذكرة وابن النادي عبدالعزيز الخيال بـ200 تذكرة ليبلغ إجماليها 1300 تذكرة.



من جانبه، أكد عثمان الرميح رئيس مجلس الجمهور الفيحاوي جاهزية الجماهير لمواجهة الاتحاد اليوم.



وأوضح لـ"الرياضية" قائلاً: التجهيزات على أكمل وجه ونحن جاهزون لاستقبال الجماهير الفيحاوية، وسيتم توزيع العديد من الشالات والأعلام على جماهير الفيحاء، مؤكداً أن الحضور الجماهيري للفيحاء سيكون مختلفاً في المواجهة، مشيراً إلى أن التذاكر المجانية سيتم توزيعها على الجمهور عند الساعة السادسة مساءً في الملعب.