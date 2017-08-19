زيدان: سياسة "التدوير" بين لاعبي الريال مستمرة

الرياضية - الألمانية | Saturday, 19 August 2017 - 17:33 pm

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أنه لن يتراجع خطوة واحدة هم سياسة المداورة بين لاعبي الفريق والتي ساهمت في تحقيق نجاح كبير للريال في الموسم الماضي.



وقاتل زيدان، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم السبت قبل مباراته غدا الأحد أمام ديبورتيفو لاكورونا في بداية رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني،: "ليس هناك فريق أول وفريق ثاني، ستكون هناك تغييرات دائما".



وأوضح: "جميعنا في قارب واحد، سيكون الموسم طويلا للغاية، هذه هي المباراة الأولى من 38 مباراة للفريق في الدوري الإسباني هذا الموسم، إذا كنت تريد الفوز بلقب الدوري، عليك أن تبدأ مسيرتك في البطولة بشكل جيد".



وأضاف: "كل مباراة للفريق ستشهد جهدا هائلا لأن جميع المنافسين يرغبون دائما في الفوز على الريال".



ووصف زيدان فريقه بأنه مثير لكنه حذر من التراخي موضحا أن: "العمل" فقط هو ما سيساعد الفريق على تكرار الموسم الاستثنائي الذي قدمه في الموسم الماضي".



وأكد زيدان: "الفوز بلقب الدوري في الموسم الماضي كان أفضل إنجاز في مسيرتي الرياضية، وسنحاول تكرار هذا".