المنتخب السوري يجدد يطلب السومة رسمياً

الرياضية - الألمانية | Saturday, 19 August 2017 - 18:26 pm

تلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد السوري لكرة القدم يطلب خلاله ضم لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي عمر السومة لمعسكر المنتخب.



ويخوض المنتخب السوري معسكرا في ماليزيا، يتخلله مواجهتين وديتين أمام المنتخبين الماليزي والعراقي يومي 22 و 26 من الشهر الجاري.



ويستعد المنتخب السوري لمواجهة نظيره القطري، نهاية الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا .2018

ويعود "السومة" إلى صفوف المنتخب السوري بعد غياب دام لأكثر من 5 أعوام.

وسجل السومة مع الأهلي منذ انطلاق هذا الموسم هدفين، ووصل إلى الهدف رقم 75 في مسيرته بالدوري، والهدف رقم 107 في مشواره مع الأهلي بجميع البطولات.