دورتموند يشترط 130 مليون يورو للتخلى عن ديمبيلي

الرياضية - الفرنسية | Saturday, 19 August 2017 - 18:33 pm

أوضح المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الالماني لكرة القدم ميكايل زوك السبت، ان ناديه مستعد للتخلي عن الفرنسي عثمان ديمبيلي، في حال لبى نادي برشلونة الاسباني شروطه، لاسيما لجهة قيمة الصفقة المقدرة بنحو 130 مليون يورو.



ويشكل ديمبيلي (20 عاما) منذ أسابيع مادة دسمة للتقارير الصحافية الرياضية، اذ يرغب النادي الاسباني في ضمه بعد انتقال لاعبه البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي، الا ان دورتموند لم يتجاوب بعد مع النادي الكاتالوني، وعاقب نجمه بالايقاف عن اللعب لامتناعه عن خوض التمارين.



وقال زورك في تصريحات لقناة "سكاي سبورت" الرياضية "لدينا موقف واضح وفكرة واضحة عن السعر المطلوب في حال تمت تلبية هذا المطلب، سينتقل (ديمبيلي) هذا الصيف"، مشددا على انه في حال عدم تلبية المطلب "سيبقى معنا، الأمر بهذه البساطة".



وبحسب التقارير الالمانية، يطلب دورتموند 130 مليونا لقاء التخلي عن لاعب الوسط الدولي الذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، وانضم ديمبيلي الى دورتموند عام 2016 قادما من رين الفرنسي مقابل 15 مليون يورو، ويمتد عقده حتى 2021.



وأوضح زورك ان اللاعب يتواجد حاليا "في فرنسا نحن على تواصل معه عن طريق وكيل أعماله والمتعاونين معنا".



وامتنع اللاعب عن المشاركة في التمارين مع فريقه منذ نحو عشرة أيام، في ما بدت انها محاولة للضغط على دورتموند للموافقة على بيعه، لاسيما بعدما تردد ان النادي رفض أكثر من عرض من برشلونة لعدم تلاؤمها مع السعر الذي يطلبه.



وعمد النادي الألماني بداية الى ايقاف ديمبيلي عن المشاركة في المباريات بشكل موقت، وتمديد الايقاف بعد ذلك الى أمد غير محدد، وتعرض ديمبيلي لانتقادات واسعة من زملاء له على خلفية ما قام به.



وأكد زورك ان الوضع ليس "سهلا" الا انه "قابل للمعالجة، وهذا سيكون في سبتمبر عندما يعود الانتقال غير ممكن، في إشارة الى انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في 31أغسطس.

وإضافة الى ديمبيلي، تشير التقارير الصحافية الى سعي برشلونة كذلك لضم البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول الانجليزي، علما ان الأخير رفض أيضا أكثر من عرض للنادي الكاتالوني حتى الآن.