المولد: الأهم عودة الروح

المجمعة ـ محمد السناني | Saturday, 20 August 2016 - 00:00 am

أبدى أسامة المولد، مدير فريق الاتحاد الأول لكرة القدم سعادته بالفوز الكبير على الفيحاء أمس، مؤكداً أن الفوز جاء في الوقت المناسب، وقبل فترة توقف الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح لـ "الرياضية": فرحتي كبيرة بالنتيجة، وما أسعدني أكثر الروح التي ظهر بها لاعبو الاتحاد، وهذا هو الأهم".

وأشار إلى أن برنامج الفريق خلال فترة التوقف سيتضمن معسكراً يتخلله عدد من التجارب الودية، مشدداً على الفترة المقبلة تتطلب جهداً كبيراً حتى يظهر الفريق بالشكل المطلوب.