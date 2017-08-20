عين مارفيك تراقب اللاعبين

المجمعة ـ محمد السناني | Saturday, 20 August 2016 - 00:00 am

حضر رميل كوماس مساعد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة الفيحاء والاتحاد مساء أمس، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية في المجمعة، في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بإيعاز من الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب، من أجل الاطلاع على اللاعبين الذين سينضمون إلى صفوف الأخضر، استعداداً لمواجهة الإمارات في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.