الدوري يتوقف 25 يوما

الرياض ـ متعب العبد الهادي | Saturday, 20 August 2016 - 00:00 am

توقف الدوري السعودي للمحترفين لمدة 25 يوماً مع ختام منافسات الجولة الثانية أمس السبت، وذلك بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. وتشهد فترة التوقف منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس ولي العهد، على أن تعود عجلة الدوري للدوران مجدداً في الرابع عشر من سبتمبر المقبل بمباراة ديربي الشرقية بين الاتفاق والقادسية في افتتاح الجولة الثالثة، التي تشهد أيضا مباراة كلاسيكو بين الأهلي والنصر.