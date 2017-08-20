فيلانويفا: مشاركة الأساسيين صنعت الفارق

جدة ـ ماجد هود | Saturday, 20 August 2016 - 00:00 am

أفاد التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب فريق الاتحاد، بأن عودة اللاعبين الأساسيين ساهمت في صنع الفارق، وتحقيق انتصار عريض على الفيحاء أمس السبت، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح: "ظهر الاتحاد بشكل مغاير عن المباراة الأولى، واستحوذنا على المباراة في الشوط الأول، وسجلنا الهدف الأول إلا أن الفيحاء ضيق علينا المساحات وتمكن من تعديل النتيجة وتسجيل الهدف الثاني". مشيرا إلى أن فريقه استغل ثغرات المنافس وسجل أربعة في الدقائق الأخيرة منحته النقاط الثلاث.

وعن استبداله قبل نهاية المباراة على الرغم من تألقه في المباراة أجاب: "لم أكن في الجاهزية الكاملة لأنني عدت من الإصابة وتدربت مرتين فقط".