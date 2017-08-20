الفوز ليس سهلا.. واللاعبون رائعون

المجمعة ـ محمد السناني | Saturday, 20 August 2016 - 00:00 am

أوضح التشيلي خوزيه سييرا، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أنه كان في حاجة إلى الفوز الذي حققه فريقه أمس على الفيحاء قبل فترة توقف الدوري السعودي للمحترفين، مشيداً بما وصفه بردة الفعل الرائعة من لاعبيه خاصة بعد أن سجل الفيحاء الهدف الثاني.

وأشار سييرا في المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء، إلى أن المباراة لم تكن سهلة على فريقه كونه واجه منافساً صعباً يمتلك عناصر متميزة، مبيناً أنه لعب بشكل هجومي قوي ونجح في تسجيل أربعة أهداف في الدقائق الأخيرة.

وعن برنامج الفريق خلال فترة التوقف، أكد: "سيكون هناك معسكر في دبي يتخلله عدد من المباريات الودية، متمنياً أن يستعيد بعض العناصر التي لم تشارك مع الفريق خلال الفترة الماضية".

في المقابل، اعتبر الروماني ‬الروماني جالكا مدرب الفيحاء الأول لكرة القدم، أن النتيجة لا تعكس واقع المباراة، مؤكداً أن فريقه كان الأفضل في بعض فترات اللقاء، ولكن الاتحاد استغل الفرص في الدقائق الأخيرة.

وأضاف: "هناك أمور ساهمت في الخسارة مثل الحظ وأشياء أخرى لا أود التحدث عنها".

وعن أسباب الخسارة الكبيرة، رد: "أنا أتحمل الخسارة، ولكن هناك ظروف واجهتنا منذ بداية المعسكر، فكل يوم يأتينا لاعب جديد وهؤلاء يحتاجون إلى الوقت من أجل التأقلم".