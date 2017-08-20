ماليزيا تعتذر عن طبع علم إندونيسيا رأسا على عقب في دورة ألعاب إقليمية

كوالالمبور ـــ رويترز | Sunday, 20 August 2017 - 12:55 pm

قدمت ماليزيا اعتذارها لإندونيسيا بعد أن طبعت علمها مقلوبا في كتاب تذكاري وزع في افتتاح دورة ألعاب جنوب شرق آسيا والذي قال مسؤولون إنه جرى سحبه وإعادة طباعته.



وأثار الخطأ الذي رصد أثناء مراسم افتتاح الألعاب في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس السبت موجة غضب في إندونيسيا مما جذب متابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي لوسم (عار عليك يا ماليزيا).



وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو للصحفيين في العاصمة جاكرتا إن الواقعة مست "الفخر الوطني" ودعا لاعتذار.



وفي غضون ساعات قدم وزير الخارجية الماليزي حنيفة أمان اعتذاره لحكومة وشعب إندونيسيا عن "الخطأ غير المتعمد" وقال إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات "للتعامل مع هذا الموقف المؤسف".



وكان وزير الشباب والرياضة الماليزي خيري جمال الدين قال في وقت سابق إنه سيجري تصحيح الخطأ وإنه تم إرسال كتاب تذكاري جديد لمسؤولي الألعاب والضيوف.



وقال بعد لقائه ببعثة إندونيسيا في الألعاب "نعتذر عن الإساءة لصورة وسمعة جمهورية إندونيسيا إذ أن العلم هو رمز الفخر الوطني".



وعلم إندونيسيا عبارة عن خطين عرضيين بلونين هما الأحمر ويليه الأبيض وقلبه يجعله يشبه علم بولندا.



وتقبل إمام نهراوي وزير الشباب والرياضة الإندونيسي اعتذار خيري وقال إنه يأمل ألا تتكرر هذه الواقعة.



وكان إمام أبدى في وقت سابق استياءه ونشر صورا للخطأ على حسابه على تويتر بعد مراسم افتتاح دورة الألعاب.



وقال "كانت مراسم افتتاح جيدة لكن أفسدها هذا الإهمال الجسيم الذي كان مؤلما".



وقدمت اللجنة الماليزية المنظمة للألعاب اعتذارا أيضا وقالت إنه "خطأ غير مقصود".