برشلونة يشترط 20 مليون يورو لبيع الحدادي

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 20 August 2017 - 13:10 pm

يسعى نادي برشلونة الإسباني، للتخلص من أحد لاعبيه، قبل نهاية أغسطس الجاري، مع خروجه بصورة نهائية من خطط المدرب الجديد، إرنستو فالفيردي.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة ينوي بيع منير الحدادي بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، وحدد مبلغ 20 مليون يورو قيمة صفقة رحيله.



وأوضحت الصحيفة أن ناديي ديبورتيفو لاكورونيا وألافيس يرغبان في الحصول على خدمات اللاعب، في الوقت الذي يطلبه سامبدوريا الإيطالي، ويضعه الهولندي فرانك دي بوير مدرب كريستال بالاس، ضمن أهدافه للصيف الجاري.



وقضى الحدادي، الموسم الماضي معارا لصفوف فالنسيا الإسباني، إلا أن الخفافيش رفضوا تفعيل بند أحقية الشراء والحصول على اللاعب بمبلغ 12 مليون يورو فقط.