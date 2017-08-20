برشلونة مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد "تشافي الافريقي"

مدريد ـــ د ب أ | Sunday, 20 August 2017 - 13:35 pm

يستعد نادي برشلونة الاسباني لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد الإيفواري جين سيري لاعب وسط نيس الفرنسي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد سيري مع نيس 40 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية فإن برشلونة ينظر إلى سيري باعتباره الخليفة الأمثل لماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان والذي فشل النادي الكاتالوني في ضمه.

ويبدو أن استقدام سيري لن يأتي على حساب مساعي برشلونة للتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم ليفربول الإنجليزي، وفقا لما ذكرته الصحيفة الاسبانية.

واكد لوسيان فافر مدرب نيس أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال التفاوض بشأن القيمة المالية لصفقة سيري 26/ عاما./

وقال خلال مؤتمر صحفي "اتفاق فوري لانتقال جين سيري إلى برشلونة؟ هل هذا جاد؟ لا يمكنني أن أتخيل الحياة بدون سيري".

وأضاف "لقد لعب كل المباريات بروح احترافية، لا يمكنني أن أبوح بأي شيء".

وقدم سيري مسيرة متميزة مع نيس ليقود الفريق لإنهاء الموسم الماضي من الدوري الفرنسي في المركز الثالث، مما دفع البعض بتلقيبه بـ"تشافي الافريقي" في إشارة إلى تشافي هرنانديز النجم السابق لبرشلونة والحالي للسد القطري.