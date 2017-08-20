الغموض يكتتف مصير انييستا مع برشلونة

الرياضية - الألمانية | Sunday, 20 August 2017 - 16:12 pm

تثار الشكوك حول مستقبل اندريس انييستا نجم وسط برشلونة الاسباني مع اقتراب عقده من الانتهاء.



وينتهي عقد انييستا مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ولكن في الوقت الذي أسرع فيه النادي الكاتالوني لحسم مستقبل هدافه الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف فإنه تجاهل التفاوض مع "مايسترو خط الوسط" بشأن مصيره.



وقال انييستا في تصريحات لصحيفة "ال بايس" الاسبانية "في الحقيقة لم أجدد عقدي بعد، لقد واجهت العديد من المشاعر غير المفهومة، لكن اعتقد أنها طبيعية".



وأضا: "إنه سيناريو لم أكن أبدا لأتخيله قبل ثلاثة أعوام، دعنا نقول أنني أفكر في المستقبل بشكل لم أفعله من قبل".



وأكد انييستا أنه يكن قدر كبير من الاحترام للمدرب السابق لويس إنريكي رغم اختلافه معه في بعض الأوقات.



وختم بالقول: "في هذا النادي لا يمكن أبداً أن تفقد احترامك للأشخاص الذين أفنوا حياتهم من أجل قميص النادي".