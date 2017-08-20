الجابر يكافئ لاعبيه بالإجازة بعد الفوز على القادسية

الرياض - نواف الشعلان | Sunday, 20 August 2017 - 17:17 pm

منح سامي الجابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لاعبي الفريق راحة عن التدريبات حتى الخميس المقبل، على أن يعود الفريق للإنتظام في معسكر داخلي.



وكسب الشباب مباراته أمس السبت أمام ضيفه القادسية بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي واضعاً أول ثلاث نقاط في رصيده هذا الموسم .



الجدير بالذكر أن الدوري سيتوقف حتى 14 سبتمبر المقبل لإتاحة الفرصة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم لإكمال مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا، وسيواجه الأخضر شقيقه الإماراتي يوم 29 من الشهر الجاري على ملعب هزاع بن زايد فيما سيستضيف نظيره المنتخب الياباني في الخامس من سبتمبر المقبل.