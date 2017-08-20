دياز : مواجهة العين هجومية ولن نتأثر بغياب العابد وميليسي

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 20 August 2017 - 18:33 pm

أكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أن المباراة التي ستجمع فريقه غداً بمضيفه العين الإماراتي في ذهاب الدور ربع النهائي من دروري أبطال آسيا تجمع بين فريقين يحملان نفس الرغبة وهي التأهل للدور المقبل من المنافسة .



وجدد دياز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن مباراة الغد سعادته بما ظل يحققه الفريق من نتائج وما يحققه من مستويات ، مشيراً إلى أن تركيز اللاعبين الآن ينصب كلياً نحو مباراة الغد .



وعن غياب العابد وميليسي اكد دياز أنهما لاعبان مؤثران لكنه أشار إلى أن الهلال اعتاد على أن البديل دائماً يكون على مستوى عال .



وأضاف : مباراة الهلال والعين لا تخضع لمقاييس والفريق الجاهز فنياً سيحقق النتيجة المطلوبة ، مؤكداً أن لقاء الغد سيكون هجومي باعتبار أن كل فريق يضم لاعبين على مستوى فني رفيع ويملكون الإمكانيات لتقديم مباراة ممتعة .