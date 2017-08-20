إدواردو : لدينا رغبة كبيرة في تحقيق البطولة الآسيوية

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 20 August 2017 - 18:51 pm

وصف كارلوس إدواردو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة الغد التي ستجمع فريقه بمضيفه العين الإماراتي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا بالمهمة ، مشيراً إلى أنه وزملائه يمتلكون العزيمة لتحقيق نتيجة إيجابية.



وقال إدواردو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم برفقة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق للحديث عن مباراة الغد : نحن كلاعبين لدينا الرغبة والإصرار في تحقيق هذه البطولة .. سنتعامل مع البطولة الآسيوية بسياسة خطوة بخطوة ، منوهاً الى أن مباراة العين ستلعب على شوطين وأنهم سيعملون على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب .



وثمن إدواردو الدعم الكبير الذي ظل يقدمه جمهو الهلال للاعبين متمنياً تواجدهم خلال مواجهة الغد .