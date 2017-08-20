الهلال يطمئن جماهيره على "قلب" العابد

الرياض - الرياضية | Sunday, 20 August 2017 - 21:02 pm

أوضح نادي الهلال اليوم الأحد أن الفحوصات الطبية التي أجراها نواف العابد لدى أهم استشاريين القلب أثبت سلامته، وسيتم إعادة فحص رسم القلب لمدة 24 ساعة.



ووضع نواف العابد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم تحت الملاحظة الطبية، وخضع العابد لتركيب الجهاز الخاص بضبط دقات القلب.



وسيظل الجهاز على قلب العابد لمدة 24 ساعة بحسب قرار الأطباء،وذلك لقياس عدد نبضات القلب.



وتعرض العابد لخفقان واضطراب في دقات القلب 4 مرات من قبل حيث كانت الأولى خلال وجوده في درجة الأولمبي والثانية في الموسم الماضي قبيل المشاركة مع المنتخب السعودي في مباراتيه أمام أستراليا والإمارات ما اضطره إلى التأخرعن الانضمام لمعسكر الأخضر، والثالثة في الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي قرر فيه الأطباء تركيب جهاز لمدة 24 ساعة، لقياس عدد نبضات القلب، قبل أن تتكرر الحالة للمرة الرابعة خلال الأسبوع الجاري.