النصر يمنح جيبور إجازة.. ويضم الغيني باتو

الرياض- الرياضية | Sunday, 20 August 2017 - 21:20 pm

منحت إدارة كرة القدم في نادي النصر ويليام جيبور المحترف في صفوف الفريق العاصمي إجازة بسبب وفاة والدته، مؤكدة في الوقت ذاته أن اللاعب سيعود للسعودية يوم 3 سبتمبر.



وذكر حساب النصر الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تيوتر": منحت إدارة النادي اللاعب ويليام جيبور إجازة بسبب وفاة والدته، ورغبة منه ايضاً في إنهاء بعض الارتباطات الخاصة به على أن يعود للمملكة 3 سبتمبر".



على صعيد آخر، شارك الغيني عثمان باتو في تدريبات الفريق الأصفر اليوم الأحد، على أن يخضع للتجربة في الفريق العاصمي تحت بند الإستثمار.