الهلال لا يعرف الفوز أمام الكرواتي زوران

الرياض- الرياضية | Sunday, 20 August 2017 - 21:38 pm

يلتقي فريق الهلال بنظيره العين الإماراتي غداً الإثنين على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.



وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الاثنين 11 سبتمبر المقبل في الرياض، وتصدر الهلال ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، وتخطى في دور الـ 16 نظيره استقلال خوزستان الإيراني بالفوز عليه في لقائي الذهاب والإياب بنفس النتيجة ( 2 ـ 1 )، حيث يسعى الفريق الأزرق لإبقاء سجله خالياً من الخسائر في نسخة هذا العام من المسابقة والوصول إلى نصف النهائي، الذي وصل له قبل موسمين، وبلوغ المباراة النهائية التي خسرها عام 2014 من فريق سيدني الأسترالي.



وفي المقابل تصدر العين ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، وتغلب في دور الـ 16 على الاستقلال الإيراني (6-2) بمجموع المباراتين حيث خسر ذهاباً (0ـ1)، وفاز على ملعبه (6ـ1)، ويأمل في تجاوز هذا الدور وتكرار ما حققه العام الماضي بالوصول للمباراة النهائية التي خسرها من فريق جيونبوك الكوري الجنوبي.



ويدخل الهلال اللقاء بعد أن حقق فوزين صعبين في الدوري السعودي أمام الفيحاء (2ـ1) الذي يخوض موسمه الأول في دوري المحترفين والتعاون (4ـ3)، وسط غياب اثنين من أبرز لاعبيه هما الدولي نواف العابد لحالته الصحية، والأورغوياني نيكولايس ميلسي الذي تعرض لإصابة في مباراة التعاون قد تبعده عن لقاء الإياب أيضاً وفي المقابل ستكون المباراة الرسمية الأولى للعين كون الدوري الإماراتي لم ينطلق لحد الآن.



وستشهد مباراة العين والهلال مباراة أخرى ما بين الفريق العاصمي والكرواتي زوران ماميتش، حيث يأمل الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين أن يواصل تفوقه في مواجهاته أمام الفريق الأزرق.



وسبق لزوران مدرب فريق النصر السابق أن واجه الهلال في مناسبتين الموسم المنصرم، حيث كان أول لقاء بين الهلال والكرواتي في المرحلة 13 لدوري المحترفين السعودي، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي1-1.



واللقاء الثاني كان في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد السعودي وانتهت المباراة بفوز الفريق الأصفر بهدفين مقابل لا شيء.