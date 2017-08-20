الاتحاد يواجه ثلاثة فرق إماراتية

جدة ـ ماجد هود | Monday, 21 August 2017 - 00:00 am

منح التشيلي خوزيه سييرا مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لاعبي الفريق راحة ثلاثة أيام على أن يعودوا بعد غد الأربعاء إلى التدريبات.

ويأتي قرار سييرا بعد فراغ الاتحاد من مباراة الفيحاء التي أقيمت أمس الأول في المجمعة وانتهت بفوز الاتحاد 5ـ 2 ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وسيعود الاتحاديون لمنطقة جبل علي في مدينة دبي الإماراتية لإقامة معسكر إعدادي استعداداً للمنافسات المحلية سيستمر لمدة أسبوعين بناء على طلب سييرا لقصر مدة المعسكر الأول الذي أقيم في إنجلترا.

وسيتخلل المعسكر إقامة 3 مباريات ودية أمام فرق أندية الجزيرة والأهلي والنصر الإماراتية التي وافقت على اللعب معه للاستفادة من فترة التوقف لديها أيضاً بسبب التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

من جانب آخر، غادر المصري محمود كهربا المحترف في صفوف فريق الاتحاد إلى مصر للانضمام إلى منتخب بلاده استعداداً لخوض منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.