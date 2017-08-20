الشباب راحة أربعة أيام

الرياض ـ علي الحدادي | Monday, 21 August 2017 - 00:00 am

منح سامي الجابر مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، لاعبي الفريق راحة لمدة أربعة أيام، وذلك بعد فراغهم من مواجهة القادسية التي أقيمت السبت الماضي، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت بفوز شبابي بأربعة أهداف مقابل هدف. وتقرر أن تستأنف تدريبات الفريق يوم الخميس المقبل على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب.

‏من جانب آخر، سيكتفي الجابر ‬ببرنامج إعداد داخلي للفريق على فترتين صباحية ومسائية خلال فترة التوقف في مقر النادي، وسيخوض عدداً من اللقاءات الودية لإعداد الفريق للمرحلة المقبلة.