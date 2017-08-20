اليوم.. أغلى لاعب سعودي ينطلق مع التعاون

الرياض ـ خالد رشيد | Sunday, 21 August 2016 - 00:00 am

أوضحت لـ"الرياضية" مصادر، أن نايف هزازي المهاجم الجديد لفريق التعاون الأول لكرة القدم، سيدخل تدريبات النادي القصيمي اليوم الإثنين.

وأعلن أمس نادي التعاون التعاقد مع مهاجم المنتخب الدولي ولاعب النصر السابق موسماً واحدا.

وكان اللاعب مهدداً بالغياب عن مواجهتي الإمارات واليابان في تصفيات كأس العالم بسبب عدم تعاقده مع أي فريق منذ تحصله على مخالصة مالية من النصر في يونيو الماضي.

وبــرز نايـف هزازي في سماء الكرة السعودية مع الاتحاد 2008 عندما كان المهاجم الأول في الفريق الغربي، بعد ذلك قاد فريقه إلى تحقيق بطولة الدوري السعودي 2009، وكأس الملك عامي 2010ـ 2012.



56 مباراة دولية

استطاع هزازي في أولى مبارياته مع الأخضر أمام منتخب تايلاند ودياً 2008 بوضع بصمته بتسجيله أول أهدافه الدولية.

وقاد المنتخب إلى التأهل إلى تصفيات كأس العالم النهائية 2010، مثل الأخضر في 56 مباراة دولية، شارك بشكل أساسي في 28 منها.



إصابة وعودة

حرمت إصابة الرباط الصليبي هزازي من إكمال موسمه مع الشباب الذي تحصل حينها على بطولة كأس الملك.

في الموسم الذي يليه عاد هزازي بشكل قوي ونجح في تسجيل 14 هدفاً في 17 مباراة لعبها أساسياً وقاد فريقه إلى تحقيق بطولة السوبر السعودية أمام النصر.



أكبر الصفقات

نجح نادي النصر بالتعاقد مع هزازي نهاية عام 2015، في أكبر صفقات الكرة السعودية بمجموع 62 مليون ريال، ولكن كانت أقل محطاته تهديفاً ونجومية، وفي أول مواسمه لعب هزازي 18 مباراة في كل المسابقات، سجل 3 أهداف، وفي الموسم الذي يليه شارك في 16 مباراة وسجل 6 أهداف ما بين الدوري وبطولتي كأس الملك وولي العهد.