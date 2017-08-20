ذاكرة الحاسب الآلي “فارغة”

الدمام ـ الرياضية | Sunday, 21 August 2016 - 00:00 am

دخل جواد الصفواني، نائب الرئيس الأسبق لنادي الصفا وعضو الجمعية العمومية حالياً، على خط مطالب سمير الناصر رئيس نادي الصفا، بإسقاط عضوية خضر العباس الفائز في الانتخابات.

وبيّن لـ"الرياضية" جواد الصفواني أن "ذاكرة الحاسب الآلي" الذي تم تعطيلها بمعرفة خضر العباس، عضو مجلس الإدارة لا تحتوي على أي مستندات أو وثائق مهمة.

وأوضح الصفواني: "هذا ما أكده لي مجاهد الياسين، عضو مجلس الإدارة الحالي في اجتماع الجمعية العمومية الأخير".

وأضاف: "أتحدى أن تكون أي وثيقة فقدت من النادي سبب إتلاف ذاكرة الجهاز". موضحاً أن المجاهد أكد له ملكيته الشخصية للجهاز المعطوب، والذي لم يكن من أملاك النادي إطلاقاً.

وأضاف الصفواني متحدثاً عن مطالبة سمير الناصر بإسقاط عضوية خضر العباس: "الناصر ركز على مبررات واهية، ولم يطرح الموضوع في الجمعية العمومية بالطريقة الصحيحة، ولم يتح لنا مناقشة القرار من خلال النظام، إذ وقف مجاهد الياسين عضو مجلس الإدارة الحالية ليطالب بمراجعة القرار إلا أن الصراخ تعالى من بعض الموجودين لإسكاته بقوة الصوت لا بقوة الحجة وهو تصرف لم يكن جيدا".