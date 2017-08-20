الباطن يجدد مع البرازيلي سانتوس

حفر الباطن ـ طلال القطيني | Sunday, 21 August 2016 - 00:00 am

اتفقت إدارة نادي الباطن، مع البرازيلي جورجي سانتوس المحترف في صفوف فريق النادي الأول لكرة القدم على التجديد موسمين.

ويأتي قرار التجديد بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب خلال الموسم الماضي، واستمرار تميزه هذا الموسم خلال الجولتين الماضيتين، وكذلك حرصاً من إدارة النادي على استقرار اللاعب واستمراره مع الفريق، وخشية أن يغادر اللاعب إلى وجهة أخرى.

من جانب آخر، أبدت أعداد كبيرة من جماهير الباطن تذمرها من عدم وجود مقاعد بلاستيكية مخصصة للجماهير أثناء مباراة أحد الماضية ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين في ظل درجات الحرارة العالية التي تشهدها المدينة هذه الأيام.

وعلمت مصادر "الرياضية"، أن ناصر الهويدي رئيس النادي أكد تكفله بتوفير المقاعد على حسابه الخاص إذا لم توفرها الهيئة العامة للرياضة.

الجدير بالذكر، أن ملعب الباطن يتسع لخمسة آلاف مشجع، ويتكون من صبات إسمنتية ولا توجد مظلات لحمايتها من الشمس.