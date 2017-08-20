أموال اتحاد جدة تغير الزمالك

القاهرة ـ السيد خطاب | Sunday, 21 August 2016 - 00:00 am

عقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، مؤتمراً صحفياً أمس الأحد وذلك لتقديم الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي.

وحضر اللاعبون الجدد محمود علاء، وعلاء الشبلي، ومؤيد العجان، وأحمد مجدي، وأحمد داودا، وأحمد مدبولي، وعبد الله جمعة، وأحمد الشامي، ورزاق سيسيه، وكاسونجو كابونجو، وبنيامين اشمبونج، ومحمد رمضان، وأحمد كابوريا، وصلاح عاشور بالإضافة إلى اللاعبين العائدين من الإعارة وهم محمد كوفي، وحازم إمام، وإبراهيم عبد الخالق، وخالد قمر، ومحمد يوسف "أوباما"، ومصطفى محمد.

وأوضح منصور أن أن جميع صفقات الزمالك، لم تكلف النادي قيمة إعارة "كهربا" للاتحاد السعودي.

وأضاف: "الراحلون والمستمرون في الفريق تم الاستقرار عليهم بالاتفاق مع طارق يحيى المدير الفني،" معرباً عن أمنيته بالتوفيق للاعبين الجدد والقدامى من أجل إعادة البطولات للفريق.

وقال منصور: "إن ناديه حصل على 190 مليون جنيه من تسويق لاعبيه خلال الفترة الأخيرة".