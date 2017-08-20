جوميز يعترف: تغييراتي ضيعت النصر

الرياض ـ حواس العايد | Sunday, 21 August 2016 - 00:00 am

أثارت تغريدة بثها الحساب الرسمي لنادي النصر على "تويتر" الدهشة والتندر، بعد إعلانه أن الليبيري ويليام جيبور لاعب الفريق الأول لكرة القدم تحصل على إجازة بسبب وفاة والدته، بينما هي قد رحلت قبل نحو شهرين.

وتدارك النادي الأمر وبث توضيحاً جاء فيه أن جيبور لم يتمتع بإجازة منذ وفاة والدته.

وسيغيب الليبيري الذي شارك مع النصر رسمياً سبع دقائق فقط أمام الاتفاق ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي الجمعة الماضية، حتى الثالث من سبتمبر المقبل.

يذكر أن والدة جيبور توفيت قبل نحو شهرين إبان تمثيله الوداد المغربي على مشارف انتهاء الموسم الرياضي هناك.

إلى ذلك، أرجع البرازيلي ريكاردو جوميز، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم خسارته نقطتين بتعادله في الوقت بدل الضائع مع الاتفاق بهدفين لمثلهما الجمعة الماضي، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي، إلى تغييراته الخاطئة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مع جوميز "هاتفياً" الأمير فيصل بن تركي بحضور طلال النجار مدير كرة القدم المكلف وصالح المطلق رئيس اللجنة الفنية أمس.

ورفض جوميز تحميل مواطنه ردريجو بولينو مدرب اللياقة مسؤولية هبوط مستوى الفريق في الشوط الثاني.. وقال: "بولينو من أفضل مدربي اللياقة ويقدم عملاً رائعاً في الفترة الماضية ومستوى اللياقة في تصاعد من مباراة لأخرى وأفضل بكثير مَن البطولة العربية".

وطالب الإدارة بالإبقاء عليه الفترة المقبلة وعدم الاستغناء عنه نظراً لحاجة الفريق لخدماته.