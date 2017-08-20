مارفيك يعلن قائمة الأخضر

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 21 August 2016 - 00:00 am

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، القائمة المختارة من قبل المدير الفني بيرت فان مارفيك، للمشاركة في البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهتي الأخضر في الجولة التاسعة أمام منتخب الإمارات في التاسع والعشرين من شهر أغسطس على ملعب هزاع بن زايد، والجولة العاشرة أمام منتخب اليابان في الخامس من شهر سبتمبر المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة"، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 م.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي المختارة على النحو التالي:

الحراسة: ياسر المسيليم، عبدالله المعيوف، وليد عبد الله.

الدفاع: ياسر الشهراني، محمد البريك، عمر هوساوي، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، أسامة هوساوي، منصور الحربي، عبد الله الزوري.

الوسط: عبد الملك الخيبري، سلمان الفرج، عبد المجيد الرويلي، عبد الله عطيف، تيسير الجاسم، نواف العابد، حسين المقهوي، سالم الدوسري، يحيى الشهري، فهد المولد، سلمان المؤشر، عبد الفتاح عسيري.

الهجوم: محمد السهلاوي، ناصر الشمراني.