يونايتد يخطط لإعادة إبراهيموفيتش

الرياض ـ حسن أبو زينب | Monday, 21 August 2017 - 00:00 am

كشف نادي مانشستر يونايتد أنه يفكر جديًّا في إعادة زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوفه مجددًا، رغم الإصابات التي شلّت مشواره مؤخرًا ..، وأضافت مصادر النادي أن قرار الإعادة قد يحدث في غضون هذا الشهر، وكان العملاق السويدي 35 عاكمًا، قد ابتعد عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مباراة أمام أندرلخت البلجيكي في شهر إبريل الماضي في بطولة الدوري الأوروبي، ولكن مورينيو مدرب الفريق يحرص على إعادة تسجيله مرة أخرى ضمن مباريات الفريق في المراحل الحاسمة لدوري الأبطال، وذلك بعد تأهله للبطولة بالفوز 2ـ0 على أياكس في نهائي دوري الأبطال الذي أقيم في شهر مايو الماضي، رغم احتلاله المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، ويذكر أن إبراهيموفيتش سجل 17 هدفًا لمانشستر يونايتد خلال 17 مشاركة في الدوري الإنجليزي.