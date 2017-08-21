نيمار : برشلونة يستحق وضعاً إدرياً أفضل

باريس ــ الفرنسية | Monday, 21 August 2017 - 12:37 pm

وجه المهاجم البرازيلي نيمار انتقادات لاذعة لإدارة ناديه السابق برشلونة الاسباني، معتبرا ان الأخير "يستحق أفضل بكثير" من مديريه الحاليين، وذلك بعد أسابيع من انتقاله الى باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال نيمار الذي سجل هدفين الأحد في فوز فريقه الجديد على تولوز (6-2) ضمن المرحلة الثالثة من بطولة فرنسا، ان مسؤولي النادي الكاتالوني "ليسوا الأشخاص الذين يجب ان يكونوا في مواقعهم".

أضاف "أريد ان أقول الحقيقة، انا حزين جدا"، متابعا "أمضيت أربعة أعوام هناك وكنت سعيدا. في البداية، كنت سعيدا، أمضيت أربعة سنوات جميلة هناك وغادرت سعيدا. لكن معهم (المديرون)، كلا".

وشدد على ان برشلونة "يستحق أفضل بكثير والعالم كله يعرف ذلك".

وانضم نيمار (25 عاما) الى برشلونة قادما من سانتوس البرازيلي عام 2013، وانتقل في أوائل أغسطس الى باريس سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية، في مقابل 222 مليون يورو، ما جعل منه أغلى لاعب كرة قدم في تاريخ اللعبة.

وخاض المهاجم الدولي الأحد المباراة الأولى مع فريقه على ملعبه بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية، وهي الثانية له بالاجمال معه.

ولا يزال برشلونة يعمل على تعويض انتقال نجمه الدولي، ويسعى الى استقطاب البرازيلي كوتينيو من ليفربول الانكليزي والفرنسي عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند الالماني، دون نجاحه في ذلك بعد.

وضم برشلونة هذا الشهر البرازيلي باولينيو قادما من غوانغجو ايفرغراند الصيني مقابل 40 مليون يورو، في صفقة لم تلق ترحيبا واسعا في أوساط المشجعين الكاتالونيين، لاسيما لجهة قيمتها الكبيرة.

وأظهر استطلاع أجرته وسائل إعلام كاتالونية، ان أكثر من 80 بالمئة من مشجعي النادي يرون ان 20 مليون يورو كانت كافية لباولينيو.

ورفض نيمار التعليق على أداء برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال "لا يمكنني ان أتحدث (عن الموضوع) وأنا حاليا في ناد آخر. لا أعرف ماذا يجري هناك، الا انني أرى ان زملائي السابقين يشعرون بالحزن، وهذا ما يجعلني حزينا لأن لدي العديد من الأصدقاء هناك".

أضاف "آمل في ان تتحسن الأمور لصالح برشلونة".