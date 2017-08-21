ريبروف : احترامنا للفريق الإيراني طريقنا للعبور لنصف نهائي آسيا

الرياض ــ الرياضية | Monday, 21 August 2017 - 12:44 pm

وصف سيرجي ريبروف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المباراة التي ستجمع فريقه بفريق بيرسبوليس الإيراني في الدور ربع النهائي من دوري ابطال آسيا بالمهمة ، مشيراً إلى أن اهميتها تأتي من كونها في بطولة مختلفة تماماً وصل فريقه فيها هذه المرحلة بكامل الاستحقاق .

وقال ريبروف في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة : سنحاول أن نعطي كل ما لدينا واللاعبون يدركون أهمية الفوز بنتيجة مطمئنة قبل لقاء العودة في أبوظبي ، منوهاً إلى أنه طلب من اللاعبين التركيز والالتزام داخل الملعب والتعامل مع المباراة بحذر .



وأضاف شاهدت الفريق الإيراني في الايام الماضية ووضعنا الاعداد المناسب للمباراة واحترامه هو طريقنا للعبور لنصف النهائي ، مشيراً إلى أنهم كجهاز فني واداراة ولاعبين وجماهير يطمحون لتحقيق البطولة .





من جانبه قال مدافع الفريق سعيد المولد : احترام المنافس والتركيز العالي معرفة نقاط القوة لديه طريقنا للفوز بالمباراة ، مؤكداً أن الأهلي يريد لقب البطولة وليس مجرد المشاركة وقال : المباريات الماضية أظهرت مدى الطموح لدينا .