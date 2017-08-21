جراحة ناجحة لعبسي التعاون في البرتغال
الرياض ــ الرياضية | Monday, 21 August 2017 - 14:07 pm
أجرى طلال عبسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون صباح اليوم الأثنين عملية رتق غضروف الركبة في البرتغال.
ووفقاً للمركز الإعلامي بنادي التعاون فإن عبسي سيبدأ المرحلة الاولى من التأهيل والتي ستستمر لمدة 12 يوماً في البرتغال.
على صعيد متصل يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند الساعة الـ 5:40 من مساء اليوم الأثنين تدريباته على ملعب النادي تحت اشراف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق .