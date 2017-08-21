يعد التعادل الذي انتهت عليه مباراة الأمس بين النصر والاتفاق في الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي هو الأول خلال المباريات التي لعبت في الجولتين الأولى والثانية من الدوري المحلي الذي انطلق يوم 10 أغسطس الماضي.ورفض ا