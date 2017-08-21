الهلال والعين يؤجلان حسم التأهل إلى مواجهة الملز

العين - الرياضية | Monday, 21 August 2017 - 20:57 pm

عاد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال بنقظة ثمينة من مواجهته مع نظيره ومستضيفه العين الإماراتي، اثر تعادلهما مساء اليوم الإثنين سلبياً في ربع نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين في الإمارات العربية المتحدة.



وكانت المباراة بين شد وجذب من الطرفين، توالت فيها الهجمات على مرميي الفريقين، وشهدت طرد مهند سالم العنزي لاعب العين الإماراتي، كما تلقى كل من عبدالله الحافظ وعبدالله عطيف وسلمان الفرج بطاقات صفراء سوف تمنعهم من المشاركة في لقاء الإياب، بالإضافة إلى خالد عبدالرحمن لاعب العين.



هذا وتقام مواجهة الإياب بين الفريقين يوم الإثنين الحادي عشر من سبتمبر المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.



وسيكون أمام الهلال إن أراد التقدم في البطولة وخطف بطاقة التأهل الفوز بأي نتيجة، في حين يستطيع العين الإماراتي التأهل حتى بالتعادل الإيجابي بأي نتيجة كانت، غير أن التعادل السلبي سيذهب بالمباراة إلى الأشواط الإضافية..