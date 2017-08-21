دياز: قادرون على حسم موقعة الرياض.. ولن نتأثر بغياب الموقوفين

العين - الرياضية | Monday, 21 August 2017 - 21:54 pm

أبدى الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق كرة القدم في الهلال، سعادته بما قدمه لاعبو فريقه أمام العين الإماراتي، اليوم الإثنين في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2017، على ملعب هزاع بن زايد في العين.



وأوضح الأرجنتيني دياز في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية المباراة : "سعيد بما قدمه اللاعبون من أداء، تبقى أمامنا شوط ثاني في الرياض وقادرون أن نحسم التأهل من خلاله".



وأضاف: "لم نظهر بمستوى الهلال الحقيقي حتى الآن، ينقصنا رتم المباريات لأننا لم نلعب سوى ثلاث مباريات فقط، والقادم سيكون أفضل".



وعن غياب ثلاثي الفريق عطيف والحافظ والفرج في مواجهة الإياب، أوضح الأرجنتيني: "لن نتأثر بهذه الغيابات، نمتلك البديل الجاهز ومجموعة متكاملة من اللاعبين".



يشار إلى أن الهلال يستتضيف نظيره العين الإماراتي يوم الإثنين11 سبتمبر المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في إياب دور ربع النهائي للبطولة القارية.