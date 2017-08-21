الآسيوي يختار المعيوف نجماً لمواجهة العين والهلال

العين - الرياضية | Monday, 21 August 2017 - 22:10 pm

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبدالله المعيوف حارس مرمى فريق كرة القدم بنادي الهلال كأفضل لاعب في مباراة العين والهلال، الذي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2017م.



وتوج الحارس الهلالي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام خصمه الإماراتي، بعد تألقه الكبير في المواجهة، وتصديه للعديد من الكرات الهامة في المباراة.



وأثنى جمهور الهلال بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على المعيوف، بعد تفوقه وتميزه في مباراة اليوم أمام العين، خاصة أن الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال اعتمد كلياً على الحارس السعودي في البطولة القارية، مستبعداً العماني علي الحبسي من القائمة الآسيوية.