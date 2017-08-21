هزازي يظهر في تدريبات التعاون

بريدة - الرياضية | Monday, 21 August 2017 - 22:48 pm

ظهر اللاعب الدولي نايف هزازي في تدريبات فريق التعاون مساء اليوم الإثنين، بعد أن أعلن النادي القصيمي تعاقده مع هزازي مساء أمس الأحد لمدة موسم رياضي واحد.



وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق الأول بنادي التعاون تمارينه اليومية بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، حيث ركز في المران على النواحي اللياقية والبدنية، فكانت بداية التدريب في الصالة الرياضية بتمارين منوعة.



وعلى ذات الصعيد، تواجد الحاج كامارا في العيادة الطبية في النادي، بعد الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية أثناء مواجهة فريقه مع نظيره الهلال في الجولة الثانية من دوري المحترفين، حيث لا زال يواصل برنامجه العلاجي.