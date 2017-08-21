الأهلي يأمل بالعودة من مسقط بنتيجة إيجابية

الرياض- الرياضية | Monday, 21 August 2017 - 23:19 pm

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على بيروزي الإيراني، في المواجهة التي سيحتضنها مجمع السلطان قابوس الرياضي يوم غدٍ الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.



واختار بيروزي الإيراني مجمع السلطان قابوس الرياضي ليكون ملعبه، في حين أن مواجهة الإياب ستقام يوم الثلاثاء 12 سبتمبر المقبل على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



ويأمل الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الأهلي في أن يحقق تتيجة إيجابية في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا، بعد استلامه للمهمة خلفاً للسويسري كريسيتيان غروس مدرب الفريق السابق.



ويعول الأهلي كثيراً على هدافه السوري عمر السومة الغائب عن مواجهتي الفريق في الدور ثمن النهائي بسبب الإصابة أمام أهلي دبي.