السومة يتغنى "سنابيا" بهدية طفلة

جدة ـ الرياضية | Tuesday, 22 August 2017 - 00:00 am

تغنى السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي لكرة القدم عبر "سناب شات" الخاص به بهدية تلقاها من طفلة قبل سفره بساعات إلى مسقط لخوض مواجهة برسبوليس الإيراني في مباراة الذهاب في دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكانت الهدية قد تلقاها السومة من الطفلة آية مكتبي التي زارته برفقة والدها عبارة عن صورة للهداف رسمت بحجر الفسيفساء، ما جعل السومة يشكر الطفلة ووالدها من خلال حسابه في السناب.وأوضح السومة من خلال ما كتبه في السناب:" شكراً كثيراً للطفلة آية مكتبي على الهدية .. وشكراً لوالدها الذي كان فناناً في عمل هذه اللوحة ".

يذكر أن الفسيفساء حجر يستخدم في زخرفة وتزيين الجدران.