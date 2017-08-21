جماهير عمان تأسر حسابات نجوم الأهلي

جدة ـ أحمد اللوقان | Tuesday, 22 August 2017 - 00:00 am

حظي الاستقبال المميز الذي كان من جماهير الأهلي في مسقط لفريقها أمس الأول، فور وصوله إلى مطار السلطنة على أعجاب لاعبي فريق الأهلي الذين تفرغوا لالتقاط الصور عبر جوالاتهم، ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء أكثر اللاعبين تحمُّسًا مع الجماهير الثلاثي "عمر السومة، وسعيد المولد، والحارس باسم العطا الله"، حيث قاموا بالتقاط الصور فترةً طويلةً في جنبات المطار وعند صعودهم الحافلة.

وكان لاعب الأهلي السابق "العماني عماد الحوسني" وراء هذا الاستقبال الجماهيري والتنظيم الرائع، حيث قام بالعمل عليه منذ أيامٍ، مؤكدًا أن هذا أقل ما يمكن أن يقدمه لفريقه السابق.