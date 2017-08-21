الهلاليون يقصفون “ماتياس” إلكترونيا.. ومطالب بإبعاده

جدة ـ الرياضية | Tuesday, 22 August 2017 - 00:00 am

أخذت مواجهة الهلال والعين الإماراتي في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم نصيبًا كبيرًا من التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت بـ "ستة هشتاقات" متفرقة هي: # الهلال ـ العين، و# هات سالم، و# المعيوف اليوم، و# ماتياس، و# رجل المباراة، و# كارت مجاني، وحملت أغلبها انتقادات شديدة للاعبي الهلال؛ بسبب عدم حسمهم نتيجة مواجهة الذهاب، على الرغم من أن فريق العين لعب ناقص العدد أغلب فترات الشوط الثاني، بعد طرد المدافع مهند العنزي في الدقيقة الـ 66.

وكان هناك انتقاد لاذع لمهاجم الهلال الأوروجوياني "ماتياس بريتوس"، وذلك بعد تدنّي مستواه، وإضاعته فرصة حقيقية في الشوط الثاني، كانت كفيلة بتحقيق انتصار هلالي في العين، وتساءل المشجع الهلالي، والذي لقّب نفسه بسيف الزعيم عن سبب الدفع بـ "ماتياس" على حساب لاعبين أفضل من مستواه وقال: "هل يُعقل أن ماتياس وياسر أفضل من مختار واليامي والرشيدي؟!"، فيما ذكر مشجع هلالي يحمل اسم تياجو أنه لا يدري، هل يقسو على اللاعب؟! أم ما زال الوقت مبكرًا؟ وقال: "الفرصة التي أضاعها ما يضيّعها حارس مرمى"، وفي ظل الغضب الهلالي، كانت هناك إشادات واسعة بالمستوى الذي قدّمه الحارس "عبد الله المعيوف"، والذي نجح في إبعاد والتصدي لأكثر من فرصة خطيرة لمهاجمي العين "كايو لوكاس وماركوس بيرج"، وقال المشجع الهلالي فوّاز البقعاوي: "والله عبد الله المعيوف خرّب على كل اللّي متوقع زلّته، وأنا أوّلهم"، فيما قال المغرد نواف: "أعطوا المعيوف حقّه.. نجم المباراة بلا منازع".