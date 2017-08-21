إطلاق هاشتاق # سلاطين ـ عمان ـ يرحبون ـ بالملوك

جدة ـ أحمد اللوقان | Tuesday, 22 August 2017 - 00:00 am

نشطت الجماهير الأهلاوية في العاصمة العمانية "مسقط"، من خلال إطلاق هاشتاق في موقع "تويتر" يحمل عنوان # سلاطين ـ عمان ـ يرحّبون ـ بالملوك؛ ترحيبًا منهم بحضور فريق الأهلي وجماهيره، ونشرت صورًا لرابطة مشجّعي الأهلي التي حضرت إلى عمان؛ لمساندة فريقها في لقائه أمام "أصفهان" الإيراني اليوم، ضمن مواجهات دور ربع النهائي من البطولة القارية.

وكتب مشجع أهلاوي عماني"أحد مصمِّمي التيفو الأهلاوي في ملعب الجوهرة" عباراتٍ طالب فيها العمانيّين بالحضور لمساندة الأهلي أمام الفريق الإيراني.