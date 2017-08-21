2000 تذكرة لجماهير الأهلي

| Tuesday, 22 August 2017 - 00:00 am

حدد الاجتماع الفني الساعة الثامنة لمباراة برسبوليس الإيراني والأهلي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء "بتوقيت السعودية" على ملعب السلطان قابوس في بوشر الطقم الأحمر للفريق الإيراني، والأبيض للفريق الأهلاوي.

كما تم خلال الاجتماع الذي حضره باسم أبو داود المشرف على فريق الأهلي ومحمد شلية مدير الفريق تحديد بوابات جماهير الأهلي، علما أنه تم منح الأهلي 2000 تذكرة من أصل 10 آلاف تذكرة طبعتها إدارة النادي الإيراني مستضيف المباراة.

من جهة أخرى، يصل صباح اليوم الثلاثاء رئيس النادي الأهلي الأمير فهد بن خالد إلى مسقط لحضور المباراة.