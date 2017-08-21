الهبوط يثير هلع الأهلاويين

| Tuesday, 22 August 2017 - 00:00 am

عاشت بعثة فريق الأهلي الأول لكرة القدم لحظات عصيبة قبل هبوط الطائرة في مطار مسقط في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين.

وكانت الأمور تسير بشكل جيد مع استعداد الطائرة للهبوط في مدرج مطار مسقط لكن قبل ملامسة عجلات الطائرة لمدرج المطار عاد قائد الطائرة الألماني ليرتفع الي الأجواء مرة أخرى وهو ما سبب قلقا وتخوفا كبيرا لدى اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، حيث ظلت في الأجواء لمدة ربع ساعة قبل أن تهبط بسلامة الله إلى مطار مسقط وهو ما جعل الجميع يشعر بالراحة بعد أن طمأنهم قائد الطائرة الألماني أن الأمور جيدة ولا تدعو للقلق.