تنافس مثير بين السومة وطارمي

جدة ـ أحمد اللوقان | Tuesday, 22 August 2017 - 00:00 am

تشهد مباراة الأهلي وبرسبوليس الإيراني مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا صراعا خاصا بين السوري عمر السومة مهاجم الأهلي ومهدي طارمي مهاجم الفريق الإيراني، إذ سيحاول كل منهما هز شباك الفريق المنافس والمساهمة في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمة فريقه في مباراة الإياب.

ويتفوق الإيراني مهدي طارمي على السومة بتسجيله ستة أهداف، لكن المهاجم السوري الذي سجل أربعة أهداف لعب مباريات أقل، حيث غاب عن مباراتي الدور ثمن النهائي بسبب الإصابة.