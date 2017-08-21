المواجهة صعبة وسنلعب بقوة وقتالية

| Tuesday, 22 August 2017 - 00:00 am

وصف الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم مواجهة فريقه أمام برسبوليس بيروزي الإيراني اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا بأنها صعبة وتحتاج إلى تعامل إيجابي.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي ظهر أمس: "أعرف أهمية البطولة الآسيوية بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره ولابد أن نلعب بقوة وقتالية في لقاء الذهاب، والأهم أن نؤمن بقوتنا وحظوظنا لكي نحسم المواجهتين ونصل إلى مرحلة جديدة".

وأضاف: "أملك معلومات جيدة عن الفريق الإيراني وأعرف قوته ولكن لم أشاهده على الطبيعة، وعموما نحن في عصر الإنترنت وباستطاعة أي مدرب أن يعرف كل المعلومات عن الفريق المنافس"، مبديا احترامه للفريق الإيراني الذي وصفه بالقوي، مؤكدا أنه الأهم في مثل هذه المباريات أن يكون فريقك في وضع فني قوي.