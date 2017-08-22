الأوروغواي والأرجنتين تعلنان عن استضافة مشتركة لمونديال 2030

مونتيفيديو ــــ الفرنسية | Tuesday, 22 August 2017 - 13:40 pm

أعلن رئيس الأوروغواي تاباريه فاسكيز ان بلاده والارجنتين ستطلقان رسميا الأسبوع المقبل، ملفهما المشترك لاستضافة كأس العالم 2030 في كرة القدم، وذلك في حفل يحضره ونظيره الارجنتيني ماوريسيو ماكري.

وسيتم الاعلان عن الملف المشترك خلال زيارة يقوم بها الرئيس الارجنتيني الى مونتيفيديو في 30 أغسطس، وذلك عشية لقاء مرتقب في عاصمة الأوروغواي بين منتخب البلد المضيف ومنتخب الأرجنتين، وذلك ضمن تصفيات كأس العالم 2018.

وسبق للبلدين ان أعلنا منذ فترة عن عزمهما التقدم بملف مشترك لاستضافة المونديال الكروي سنة 2030. وعرض فاسكيز هذا الأمر على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني انفانتينو في مارس 2016، قائلا ان الأمر "اقتراح أمل ورغبة وحلم لدينا".

وتأمل الأوروغواي التي استضافت النسخة الأولى من البطولة الكروية الأبرز عالميا عام 1930، في نيل هذا الشرف مجددا لاحياء مئوية الاستضافة، علما انها فازت على الأرجنتين في النهائي وأحرزت اللقب. وأحرزت الأوروغواي اللقب مجددا في 1950 بفوزها في النهائي على المضيفة البرازيل.

أما الأرجنتين، فاستضافت البطولة مرة واحدة عام 1978، وأحرزت اللقب في ذاك العام، ومرة ثانية عام 1986 في المكسيك.

وشغل كل من فاسكيز وماكري رئاسة ناديي كرة قدم، الأول لبروغريسو الاوروغوياني والثاني لبوكا جونيورز الارجنتيني.

وكانت أميركا الجنوبية قد استضافت آخر كأس للعالم عام 2014 في البرازيل، ويتوقع ان تواجه منافسة على استضافة مونديال 2030 من قارة آسيا، لاسيما في ظل عزم الصين على استضافة النهائيات.

وتقام نهائيات كاس العالم 2018 في روسيا ثم في قطر عام 2022. أما مونديال 2026، فتقدم المغرب بملف ترشيح لاستضافته، اضافة الى ملف ثلاثي مشترك من الولايات المتحدجة والمكسيك وكندا.