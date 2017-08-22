حكام الأولى يواصلون الـتأهيل بمعسكر الطائف

الرياض ــ الرياضية | Tuesday, 22 August 2017 - 15:55 pm

واصل الحكام المشاركين في إدارة مباريات دوري الدرجة الأولى للمحترفين معسكرهم الإعدادي الذي تقيمه لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم بمحافظة الطائف، بمشاركة 19 حكم ساحة، و24 حكماً مساعدًا.



وحاضر خلال فترة المعسكر الذي انطلق يوم الأحد الماضي ويختتم يوم غدٍ الأربعاء، عبدالرحمن الزيد، وعبدالمحسن الزويد، وعلي المطلق، وخليل جلال، والذين قدموا للحكام شرحًا للتعديلات الأخيرة في قانون التحكيم، وشرح مفصّل لبعض المواد التحكيمية، بالإضافة لمحاضرات متنوعة حول تنفيذ ركلات الجزاء وتنفيذ الركلات الترجيحية ومبدأ إتاحة الفرصة والهجمة الواعدة والمسك، وكذلك عددٍ من الحصص العملية تحت إشراف المدرب عبدالرحمن المالكي، إضافةً إلى عددٍ من الاختبارات في القانون والاختبارات البدنية.



من جهته ثمن عضو لجنة الحكام ومدير الدورة محمد سعد بخيت بأداء الحكام وانضباطهم خلال فترة المعسكر، مثنيًا على الجهود التي يبذلونها للاستفادة من المحاضرات والحصص العملية، مشيرًا إلى ثقته بانعكاس ما يتعلمونه خلال فترة المعسكر على مستوياتهم بشكل متميز في مباريات دوري الدرجة الأولى للمحترفين.